Ilfattoquotidiano.it - Steve Bannon annuncia una crociata contro Musk: “Lo farò cacciare via prima dell’insediamento di Donald Trump”

È stato lo stratega della vittoria dinel 2016 ma adesso l’obiettivo principale disembra essere solo uno: “Otterrò che Elonsia cacciato via entro l’insediamento”.definisce il fondatore di Tesla e SpaceX come “una persona davvero malvagia” e assicura: “Non avrà un pass blu con pieno accesso alla Casa Bianca”.In un’intervista al Corriere della Seraafferma che fermare“è diventata per me una questione personale., dal momento che ha messo così tanti soldi, ero pronto a tollerarlo. Non più”.non si esprime sulla trattativa tra Meloni e il tycoon sudafricano per usare Starlink, ma afferma che “l’unico obiettivo diè diventare trilionario“. Alleato di lunga data diè stato rilasciato dal carcere a fine ottobre dopo avere scontato una pena di 4 mesi per aver disobbedito a un mandato di comparizione nell’ambito dell’inchiesta del Congresso sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.