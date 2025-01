Lanazione.it - Stadio da grandi eventi. Un arcobaleno di colori sugli spalti del Picco per la Supercoppa

Oltre 2500 spettatoriin undidal giallorosso al viola, passando per le divise sociali delle squadre femminili (e non solo) della provincia spezzina. E anche chi non era al ’’ ha potuto seguire la finale diFiorentina-Roma in tv, dove la telecronaca diretta è stata vista da quasi mezzo milione di telespettatori. Tra Rai 2 e Sky Sport sono stati 478mila gli utenti collegati (4,15% complessivo di share) con il match vinto dalla Roma 3-1 sulla Fiorentina. Ai 416mila telespettatori di Rai 2 (3,61% di share) si sommano i 62mila che hanno seguito il match su Sky Sport Calcio (0,54% di share), un dato superiore di quasi 40mila telespettatori rispetto alladi un anno fa. Su Rai 2 ildi ascolto alle 17.17, a ridosso del fischio finale, con 575mila telespettatori; alle 16.