Lanazione.it - "Seung seminfermo". La nuova perizia a Massa

di Antonia Casini Una trentina di pagine e la conclusione che, relativamente al fatto di cui è accusato a, a Gianluca Paulè stata riconosciuta la "seminfermità mentale e", dunque, "una capacità parziale". Ladel professor Maurizio Balestrino, neurologo, è stata effettuata nel carcere di Livorno, disposta dal giudice del tribunale massese. Qui il 37enne, condannato per aver ucciso la dottoressa Barbara Capovani nel 2023, ha un procedimento per lesioni a una guardia giurata. Il suo legale, l’avvocato Andrea Pieri, aveva chiesto che il suo assistito fossemente valutato alla luce delle dichiarazioni per un fatto analogo accaduto a Lucca dove è stato giudicato incapace di intendere e volere sulla base di una precedentedi Pietro Pietrini, professore di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare, già direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca.