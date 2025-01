Ilgiorno.it - "Salviamo il sepolcreto vittima del degrado"

ilBrambilla", appello dello storico ed ex assessore alla Cultura di Trezzo Italo Mazza alla nuova Amministrazione: "Provveda alla sistemazione del gioiello dimenticato, oggidel. opera di Carlo Maciachini, l’architetto del Monumentale di Milano". La tomba, al cimitero del capoluogo, è di proprietà del Comune dopo l’abbandono della famiglia senza più eredi. L’esperto invita la giunta Torri a rimediare, un’esortazione fatta in passato anche alle altre formazioni politiche che hanno guidato la città, "ma senza successo. Speriamo sia la volta buona - dice Mazza -. Una civiltà evoluta si misura anche dal culto dei morti". Il sepolcro del 1883 "ha un arco in marmo di Carrara, mentre la divina maternità è il soggetto dell’affresco di pregevole fattura che cade a pezzi".