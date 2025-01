Ilnapolista.it - Postecoglou: «Persino Salah avrebbe difficoltà se giocasse in una squadra come il Tottenham»

Rispondendo a delle forti critiche su Son, il tecnico delAngeha virato la questione su Mohammed. L’attaccante del Liverpool – uno dei più forti al mondo – a detta dell’allenatore degli Spurs farebbe anch’egli fatica in un ambiente disgregatoquello del, dove il collettivo non funziona né in senso tecnico né in altri ambiti. Mourinho lo aveva già fatto, Conte lo aveva urlato.ha ammesso che ilè disgregato (The Guardian)Di seguito quanto riporta il The Guardian:“Angeha sostenuto che Son Heung-min dovrebbe ritrovare la sua forma migliore e ha lasciato intendere cheMohamednell’attualedel. Son, che ha visto gli Spurs attivare l’opzione annuale sul suo contratto per legarlo fino all’estate del 2026, mercoledì sera affronterà in casa contro il Liverpool la semifinale di andata della Coppa di Lega con un’attenzione implacabile per le sue prestazioni.