Non solo Correa, l'Inter farà esami ad un altro! A Venezia 3 rientri – SM

NonJoaquinsottoporrà adstrumentali unuscito acciaccato dalla Supercopppa di Riad. Intanto, perattesi tre giocatori.stamani si è sottoposto a deglistrumentali (clicca QUI per il comunicato del), ma non sarà l’unico. Infatti, nelle prossime ore o al tardi domattina, anche Hakan Calhanoglu si sottoporrà a deglistrumentali per capire meglio l’entità del problema rimediato dopo mezz’ora di Inter-Milan di Supercoppa italiana. Il regista turco, infatti, è uscito anzitempo dalla partita e al suo posto è entrato Asllani. Lo staff medico nerazzurro non vuole lasciare nulla al caso e quindi nelle prossime ore sottoporrà agliclinici il suo giocatore. Col, dunque, è da escluderne la presenza. Chi invece ci sarà per-Inter di domenica pomeriggio (diramate le designazioni arbitrali).