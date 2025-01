Terzotemponapoli.com - NM Live – Danilo al Napoli dopo la sfida con la Juve, Neres si è guadagnato il posto da titolare

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Ignoffo, Mignano, Mandato e Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– de Giovanni: “arriverà allacon la? Farne a meno è impossibile, Casadei mi piace moltissimo, avrei preso Ismajli”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “La liberazione di Cecilia Sala è la notizia del giorno. Ho chiamato Massimo Gramellini per dirgli che sarei stato a disposizione per ogni iniziativa possibile, c’era il desiderio di fare muro contro questa ingiusta ed atroce sanzione.