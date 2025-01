NBA 2024 2025 | Trae Young da metà campo Atlanta vince sulla sirena I Celtics espugnano Denver

Leggi su Sportface.it

L’immagine saliente dei match validi per la regular season NBAandati in scena nella notte italiana non può che essere il buzzer beater di. Capolavoro del talento degliHawks, cherealizza la triplante da prima della linea die regala la vittoria ai suoi. Gelato il Delta Center di Salt Lake City: Utah Jazz sconfitti con il punteggio di 124-121 nonostante i 35 punti di un ispirato Markkanen.UNBELIEVABLE SHOT FROM.GAME-WINNER FROM BEYOND HALFCOURT!#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/f5sWGEplNx— NBA (@NBA) January 8,Dallas torna areL’altro highlight è sicuramente la splendida schiacciata di LeBron James, diventata presto virale specialmente per un incredibile gesto tecnico: il 40enne ha infatti cambiato mano durante il terzo tempo, iniziando con la destra e poi schiacciando con la sinistra.