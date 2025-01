Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Holland al centro di un thriller legale: l’adattamento di The Partner

Dopo una breve pausa dal grande schermo, Tomtorna sotto i riflettori con un nuovo e ambizioso progetto cinematografico. L’attore britannico sarà il protagonista e produttore deldi The, romanzo best-seller di John Grisham pubblicato nel 1997. Questo, che esplora temi come tradimento, inganno e redenzione, rappresenta una nuova sfida per l’attore, già impegnato in una lista crescente di produzioni di alto profilo.La trama di The: un viaggio nei segreti e nel tradimentoclass="wp-block-heading">Il film racconterà la storia di Patrick Lanigan, un brillante avvocato che inscena la propria morte per sfuggire a una vita di insoddisfazioni e iniziarne una nuova. Con un bottino di 90 milioni di dollari rubati a un cliente, Patrick sembra aver trovato la felicità, ma il suo passato non tarda a raggiungerlo.