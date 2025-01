Ilfattoquotidiano.it - L’ex Stramaccioni avverte l’Inter: “C’è una pericolosa analogia tra le sconfitte, è l’aspetto su cui riflettere di più”. I dati lo confermano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si è dimostrata “vulnerabile” in quelli che dovrebbero essere i suoi punti di forza, ovvero “la maturità, il cinismo e la gestione del vantaggio”. Andrea, ex allenatore dei nerazzurri e oggi voce tecnica delle telecronache Dazn, analizza così la sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana. Nessun dubbio sulle qualità del, perché “questo gruppo ha sempre tirato fuori grandi reazioni dai pochi passi falsi commessi”, dicenella sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Ma ci sono alcuni campanelli d’allarme, in particolare una “” tra la sconfitta nel derby di Riad e quella in campionato sempre contro il Milan, oppure i pareggi contro Juventus e Napoli: la “vulnerabilità difensiva“, specialmente nei minuti finali.