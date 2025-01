Guardate l’hanno appena comunicato Grande Fratello la novità | tremano nella casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’anticipazione dopo l’altra della puntata, che sicuramente sarà seguitissima, del. Il reality di Alfonso Signorini torna in onda mercoledì 8 gennaio per poi ripassare al doppio appuntamento settimanale ma dalla fine del 2024 a oggi ne sono successe di ogni. L’episodio più eclatante sicuramente è la lite scoppiata tra Helena e Jessica e la conseguente possibilità di un provvedimento per qualcuno della.Dopo l’annullamento del televoto di qualche giorno fa, nelle ultime anticipazioni ufficiali della produzione del programma ha fatto riferimento ad un solo provvedimento e molti hanno così pensato che soltanto una gieffina fosse a rischio eliminazione o televoto flash, come abbiamo raccontato qui sotto, raccogliendo anche lo scoop svelato da Biagio D’Anelli.