Meloni deve trattare con Trump

Laverita.info - Meloni deve trattare con Trump Leggi su Laverita.info La rivoluzione delle tariffe sta producendo danni. Ma può spazzare via i frutti avvelenati della globalizzazione, che ha devastato i salari e ingabbiato i consumi interni. Quel mondo è al capolinea, le vecchie regole non valgono più. Prima lo capiamo e meglio è.

Meloni deve trattare con Trump. La contromossa di Meloni al tradimento Usa: ora parola alla trattativa, la risposta sarà europea. Dazi, Meloni: «Scelta Usa sbagliata ma no allarmismi, rispondere non è la scelta migliore». Trump: «Pronto a t. Dazi, Meloni: "Sono ovviamente preoccupata ma no a catastrofismi, dobbiamo trattare con Trump". Dazi Usa all’Italia, ecco come il governo Meloni si prepara a trattare con Trump e Vance. Giorgia Meloni continua a dire di non essere preoccupata per i dazi Usa di Trump: cosa potrebbe esserci sotto. Ne parlano su altre fonti

Giorgia Meloni invita alla calma sui dazi di Trump - Nel giorno dopo l’annuncio dell’aumento dei dazi americani sui prodotti europei, la presidente del Consiglio parla in Cdm: servono realismo, analisi, contatti con le imprese e una risposta europea più ... (ilfoglio.it)

Dazi, Financial Times: "Pressing su Meloni, deve scegliere da che parte stare" - Secondo il quotidiano, la presidente del Consiglio - che ha "legami amichevoli" con Trump - "si sta opponendo alla spinta franco-tedesca per un'escalation della risposta Ue" ... (msn.com)

Meloni minimizza, la Lega se la prende con l'Ue: la reazione dei sovranisti ai dazi di Trump - In visita a Ortona la premier ribadisce: i dazi "non sono una catastrofe". Le sue proposte: stop al green deal per le auto e deroghe al patto di stabilità. Tajani vuole trattare per arrivare al 10%. I ... (today.it)