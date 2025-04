Luca Napolitano oggi | “Scrivo musica dopo Amici tutto in salita Grazie a Scanu e Carone ho voglia di tornare in Tv”

dopo aver partecipato ad Amici nel 2008, Luca Napolitano ha continuato a lavorare nella musica come insegnante, scrittore e produttore. A Fanpage, racconta le difficoltà nel suo percorso artistico dopo il talent e confessa di star pensando di tornare in Tv: "Grazie a Pierdavide Carone e Valerio Scanu ho capito che non bisogna aver paura di rimettersi in gioco". E su Rudy Zerbi: "Trovo i suoi comportamenti ipocriti e incoerenti". Leggi su Fanpage.it aver partecipato adnel 2008,ha continuato a lavorare nellacome insegnante, scrittore e produttore. A Fanpage, racconta le difficoltà nel suo percorso artisticoil talent e confessa di star pensando diin Tv: "a Pierdavidee Valerioho capito che non bisogna aver paura di rimettersi in gioco". E su Rudy Zerbi: "Trovo i suoi comportamenti ipocriti e incoerenti".

