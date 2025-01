Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Pavia, che colpaccio. Di Quinzio dal Pisa

Dilettanti a chi? Non lo sono. A, nel girone A di, c’è una squadra grandi firme, seconda in classifica. L’ultima, è quella di Davide Di: 35 anni, originario di Garbagnate Milanese, sotto contratto con ilin B. Mancherebbe solo l’annuncio per il centrocampista, ai margini del progetto di Inzaghi, ma con più di 400 presenze nei professionisti e che scenderebbe di tre categorie. A fine novembre, nella squadra del presidente Antonio Nucera, era atterrato anche Matteo Ardemagni: nato a Milano nel 1987, 360 presenze e 109 gol in cadetteria. In estate anche Fabio Perna, salito con la Giana dall’alla C. Chissà. Lu.Mig.