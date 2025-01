Iodonna.it - Aveva 32 anni

Keller Scott Fornes, star di County Rescue, è morto all'età di 32in Texas. L'attore era noto anche per la sua partecipazione in un episodio di Genius e in uno dell'undicesima stagione di The walking dead. Il decesso, le cui cause non sono state rese note, risale al 19 dicembre, ma è stato comunicato solo due giorni fa dalla rete televisiva Great American Family, che trasmette gli episodi della serie. La cerimonia funebre dell'attore è prevista per sabato 11 gennaio alla Cowboy Church della contea di Erath a Stephenville, in Texas. Keller Fornes, morto l'attore di The walking deadNel post social, Great American Family esprime il proprio cordoglio «per la scomparsa di Keller Fornes.