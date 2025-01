Ilgiorno.it - All’asilo di Casatenovo spuntano i topi: chiusa la scuola dell'infanzia di Valaperta

(Lecco), 8 gennaio 2025 – Asilo chiuso per. Dopo la ripresae lezioni, ladiè stataper. Questa mattina, all'arrivo in classe dei bambini al secondo giorno dalla finee vacanze di Natale, sono stati trovati escrementi di roditori. I piccoli alunni oggi sono rimasti a, ma domani e dopo – giovedì e venerdì - larestaper un intervento di derattizzazione. Riaprirà lunedì, perché sabato l'asilo è già chiuso. Era già stata riscontrata la presenza di, il problema sembrava essere stato risolto, invece qualcosa non ha funzionato oppure l'intervento non è stato abbastanza drastico per eliminare e tenere lontano tutti gli intrusi. Il sindaco “A seguito del rinvenimento di tracce del passaggio di verosimili roditori nellamaterna di, nonostante le misure di derattizzazione in essere nei cortili e nell'edificio – spiega il sindaco Filippo Galbiati, che ha firmato un'ordinanza -, ho disposto prudenzialmente la chiusurafino a domenica, per consentire per consentire le operazioni di sanificazione”.