Ilgiorno.it - Accoltellata dal marito a Seriate, Daniela salvata dai dipendenti e clienti del Lidl: “Siamo in tanti, non possiamo restare a guardare”

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 8 gennaio 2024 – Ultimamente aveva paura. Viveva con il timore che il, Daniel Manda, 48 anni, romeno, in carcere per tentato omicidio e stalking potesse farle qualcosa. Tant’è che la sera prima dell’aggressione, all’amica che la ospitavaaveva detto: “Lo denuncio di nuovo”. Ma non ha fatto a tempo perché lui lunedì mattina l’ha seguita fino al supermercatodi, in via Lombardia e l’ha: almeno 14 i fendenti. Una contabilità parziale, perché i medici del Papa Giovanni XXIII, dove la 39enne, pure romena, si trova ricoverata in condizioni gravi ma stazionarie, non hanno potuto aggiungere il numero delle ferite che la donna ha sulla schiena. Una precauzione per evitare di spostarla, date la sua delicata situazione. E se lotta per sopravvivere lo deve a quelle persone,del market, tra cui anche un militare dell’Esercito, che l’hanno letteralmente strappata dalla furia dele l’hanno portata in salvo.