Abetone bilancio delle vacanze con il sorriso | I numeri sono positivi

(Pistoia), 8 gennaio 2025 – Unpositivo quellodi Natale per gli impiantistisi: le nevicate di dicembre, unite alle giornate di bel tempo (almeno fino all’inizio del nuovo anno) hanno fatto registrare un’ottima affluenza sulle piste da sci dell’e della Doganaccia. “E’ andata decisamente bene - spiega Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce - con un ottimo inizio di stagione i cui risultatifrutto sianevicate naturali del mese di dicembre sia del lavoro degli impianti di neve programmata. Un mix che ha consentito un buon innevamento e che dimostra che gli investimenti del Governo e della Regione sugli impianti di generazione della neve hanno funzionato e devono essere implementati. Questeci confermano che la neve è ancora un prodotto che ‘tira’ – aggiunge poi – e questo vale sia per quanti praticano attività sciistica, sia per coloro che frequentano le nostre montagne senza sci o snowboard ai piedi.