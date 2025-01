Zonawrestling.net - WWE: CM Punk trionfa su Seth Rollins nel main event del primo Raw su Netflix

Leggi su Zonawrestling.net

Una rivalità esplosivaIl match più atteso del debutto di Raw suha visto CMaffrontarsi in uno scontro diretto dopo settimane di intense provocazioni verbali. Lo scontro è stato il culmine di una rivalità che si è intensificata dal ritorno diin WWE.Una battaglia senza esclusione di colpiL’incontro è iniziato con uno scambio furioso di colpi, portando rapidamente la battaglia fuori dal ring e tra il pubblico. Entrambi i wrestler hanno mostrato la loro brutalità, conche ha eseguito una Pedigree suattraverso un tavolo dei commentatori.Momenti di alta tensioneIl match ha visto entrambi gli atleti utilizzare le loro mosse caratteristiche:ha tentato più volte il Go To Sleep, mentreè andato vicino alla vittoria con il suo devastante Stomp.