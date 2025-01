Isaechia.it - Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesaresi festeggiano il loro primo anniversario: le romantiche dediche social

, ex protagonisti del Trono Classico di, hanno festeggiato il.A gennaio dello scorso anno, al tempo tronista del dating show di Maria De Filippi, scelse di lasciare il programma con la corteggiatrice(QUI il racconto della sua scelta). A distanza di un anno, la relazione tra i due giovani prosegue a gonfie vele, e in occasione delhanno condiviso suilafelicità. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno si sono dedicati a vicenda messaggi romantici accompagnati dalle foto scattate in studio al momento della scelta.Nello specifico,ha scritto:E’ già passato un anno da questo momento. Non ho parole. Questo programma mi ha dato la possibilità di conoscere una persona fantastica, una persona che ho amato fin dalmomento e che continua dopo un anno a stupirmi sempre di più.