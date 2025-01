Panorama.it - Starlink marcia in più per la Difesa. Occhi sul Sahel per il Piano Mattei

Scandalo sul nulla. Opposizioni e sinistra insorgono per la trattativa tra il ministero della, il governo e la Spacex di Elon Musk. Una agenzia Bloomberg a poche ore dal blitz di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, dimora di Donald Trump, lancia la notizia di un accordo da 1,6 miliardi di dollari per utilizzare i servizi dei satelliti di. La tempistica è assai sospetta, visto che in Florida la Meloni non ha incontrato Musk e soprattutto la notizia non era certo uno scoop. Più giornali, compreso il nostro, nel corso del 2024 hanno raccontato delle trattative in corso. E visto che la firma era già data come probabile dopo l’insediamento di Trump alla Casa Bianca, viene il dubbio che chi ha suggerito la notizia volesse ottenere l’effetto opposto: cioè quello di far saltare l’accordo.