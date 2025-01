Ilrestodelcarlino.it - Spal, bene testa e cuore

, nel calcio servono entrambi. Lache ha rimontato il Perugia, trasformando in vittoria morale quel risultato minimo che alla vigilia avrebbe fatto storcere il naso, per una volta ha portato a casa il punto facendo ricorso soprattutto all’animo. Non è accaduto spesso in stagione di poter elogiare grinta e determinazione: dunque il segnale va accolto con gioia, e vale il sacrificio del vitello grasso. Naturalmente, serviranno conferme, sennò sarà stato solo uno squillo illusorio. L’argomento del giorno è però tattico. Se ne era già discusso ieri, a caldo. Non c’è modulo che garantisca gioco e vittorie, questo è chiaro: se la squadra è mal costruita, fatica comunque. Però ci sono formule che vestono meglio o meno peggio l’organico a disposizione, e nel caso di questanon si tratta del 4-3-3.