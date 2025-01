Ilrestodelcarlino.it - Spaccate a raffica, negozi e locali nel mirino

nottetempo a San Giovanni in Persiceto in uno di articoli e alimenti per animali e in un ristorante pizzeria e tentativi di scasso in almeno altre tre attività commerciali. Da quanto si è potuto apprendere sono state almeno cinque le attività commerciali, in zone diverse del territorio, che hanno subito danni alle porte d’entrata e furti nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Nella zona di via Cento i malviventi hanno tentato di entrare nelle attività commerciali Orion store, Action, una pescheria e Dolcificio Gi&sse. E ancora, non si sa se si tratti degli stessi malviventi, in via Magellano, nei pressi delle poste e della Comet, sono stati presi di mira L’Arca di Noè, che tratta articoli ed alimenti per animali, e il ristorante pizzeria ’Il graffio’ sfondando una vetrata e una porta a vetri.