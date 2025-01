Oasport.it - Sonego prosegue la rincorsa: dove può arrivare nel ranking ATP ad Auckland

Lorenzoha esordito con una vittoria nell’ATP 250 di, in Nuova Zelanda, battendo al tiebreak del terzo set il canadese Gabriel Diallo: l’azzurro ha così incassato 25 punti per ilATP, eguagliando al momento il risultato ottenuto nella stessa settimana del 2024, quando era uscito agli ottavi ad Adelaide.Per questo motivo, al momento,non guadagna punti nelATP, confermandosi attualmente a quota 1026: l’azzurro, che nella classifica aggiornata ieri, risultava al 54° posto, nella graduatoria virtuale, però, scivola in 55ma piazza, scavalcato dal serbo Miomir Kecmanovic.In caso di passaggio ai quarti l’azzurro salirebbe invece a quota 1051, al 53° posto, mentre con la qualificazione in semifinale si porterebbe a 1101, in 51ma posizione. Con l’approdo in finale Songego si isserebbe a quota 1166, in 46ma piazza, infine con la vittoria del torneo balzerebbe a 1251, al 41° posto virtuale.