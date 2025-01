Lanazione.it - Samsung Innovation Campus: si chiude il corso per diventare professionisti dell’AI

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 7 gennaio 2025 – Si è chiusa oggi all’Università di Pisa la quarta edizione di, programma di alta formazione sviluppato daElectronics Italia con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate e soft skills, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua trasformazione, facendo leva sui nuovi trend tecnologici, come Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate al mondo della Consumer Electronics.è un programma di formazione che si pone l’obiettivo di accompagnare i giovani in un persull’innovazione, per guidarli nei nuovi scenari professionali in ambito digitale. La nuova edizione ha visto coinvolti cinque atenei distribuiti in tutto il Paese, eccellenze italiane nella formazione in ambito STEM: oltre all’Università di Pisa, anche Università di Genova, Università di Roma Tre, Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti – Pescara e Alma Mater Studiorum Università di Bologna.