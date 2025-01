Sport.quotidiano.net - Qui Prato. Passo indietro. Dimenticare in fretta il ko

Il treno playoff se ne va (seppur in realtà per la promozione conti solo il primo posto al termine della stagione regolare), mentre la zona playout si riavvicina. Il 2025 delnon è cominciato esattamente con il piede giusto, anche se perdere contro una squadra come il Ravenna può assolutamente starci. Specie se al calcio d’inizio devi rinunciare a tre titolari come Girgi, Pizzutelli e Barbuti, e di conseguenza sei costretto a degli esperimenti (vedi l’inedito tandem offensivo Cozzari-Pereira Lopes). Ma a preoccupare non è tanto il ko in sé, quanto ila livello di prestazione e atteggiamento accusato dai biancazzurri, che si presentavano al match con cinque risultati utili di fila alle spalle e quindi nel loro miglior momento. Paradossalmente, dando un’occhiata alla graduatoria e alla luce del pronostico sfavorevole, Remedi e compagni avevano meno da perdere da questa gara rispetto ad un Ravenna in piena corsa per la posizione di testa.