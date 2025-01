Ilrestodelcarlino.it - Montegranaro piange. Vincenzo Mazza, imprenditore calzaturiero

Quando scompare qualcuno che ha dato lustro alla sua città, che ha creato una delle aziende calzaturiere ancora oggi tra le più importanti, le espressioni di cordoglio, di stima e d’affetto dei cittadini si moltiplicano e si mischiano ai ricordi. La notizia della morte, a 93 anni, diha avuto una forte eco a, dove è nato, dove in molti ricordano lo storico calzolaio che, tra gli anni ‘50 e ‘60 aveva preso il mano l’azienda di famiglia (fondata nel 1885 dal nonno), creando il marchio Endless. Quell’azienda è passata di mano al figlio Graziano che ha creato ‘Premiata’ (brand che ha segnato una svolta nel mondo delle sneakers) ma senza dimenticare l’eredità del padre per la produzione di calzature classiche seppur rivisitate.era un uomo schivo che, tuttavia, insieme a tutta la famiglia, quando la sua città ‘chiamava’, non si è mai tirato indietro, supportando iniziative di vario genere, restando sempre in secondo piano, mai alla ricerca di clamori e palcoscenici.