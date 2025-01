Mistermovie.it - Mister Movie | In Arrivo il film di Horizon Zero Dawn

Il celebre gioco di ruolo d’azionesta per fare il salto dal mondo videoludico al grande schermo. Sony ha annunciato, durante la conferenza CES 2025, che PlayStation Studios e Columbia Pictures sono al lavoro per trasformare l’universo post-apocalittico creato da Guerrilla Games in un lungometraggio. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, la notizia ha già acceso l’entusiasmo dei fan.: l’epico videogioco di Guerrilla Games diventa unclass="wp-block-heading">L’adattamento cinematografico diracconterà le origini della protagonista Aloy, una giovane cacciatrice che esplora un mondo futuristico invaso da creature robotiche. Ambientata tra le montagne innevate del Parco Nazionale di Yellowstone, la trama seguirà il viaggio di Aloy alla scoperta delle sue radici e delo dietro la caduta della civiltà, affrontando macchine ostili e incontrando diverse tribù.