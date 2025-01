Panorama.it - L’incredibile autogol della Todde può inguaiarla pure con la Procura

La strada per evitare la decadenza è molto stretta per la governatriceSardegna Alessandra. Ma potrebbe essere anche molto lunga. Una specie di via crucis, per lei e per i cittadini sardi.L’avvocatogovernatrice Benedetto Ballero ha ostentato sicurezza e contestato le conclusioni dell’ordinanza-ingiunzione del Collegio elettorale regionale di garanziaCorte di Appello di Cagliari: «Non c’è nessuna irregolarità sostanziale, ma ci sono delle irregolarità formali che possono determinare sanzioni pecuniarie, ma non certo la decadenza» ha detto, annunciando un possibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale e definendo le contestazioni un «brufolino». Quindi ha aggiunto: «La cosa certa è che per scelta prioritaria, la presidente non ha ricevuto un contributo, né ha fatto alcuna spesa personalmente e quindi non si possono contestare i mancati adempimenti che deve rispettare chi si occupacampagna elettorale».