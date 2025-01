Ilfattoquotidiano.it - Le rivelazioni di Fedez su P.Diddy e Justin Bieber: “A me hanno detto cose sulle star di Hollywood. Salvaguardo la mia fonte”

Il caso di P.– Sean Combs il vero nome, rapper e produttore americano ora in carcere con accuse gravissime – ha letteralmente sconvolto il mondo della musica (e non solo). A parlarne, ora, è anche, insieme a Mr. Marra e con due ospiti: Eli in Crimeland e Berry, due creator appassionati che esplorano temi di attualità. Lei si concentra sul mondo giudiziario, mentre lui solitamente approfondisce tematiche legate all’hip-hop. Dopo una prima introduzione sul personaggio di P.e il suo background, ha preso la parola, il quale ha rivelato di aver conosciuto delle persone che andavano alle famose feste durante le quali accadeva di tutto. “Io ho sentito delle persone che andavano a questi party qui. A medelleinerenti a B.I.G e a Tupac (rapper americani uccisi rispettivamente nel 1997 e nel 1996, ndr), rispetto a quello che accadeva a quei party e rispetto al fatto che molte dellediche andavano a quei party lì oggiil cu*o veramente stretto.