Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Buchegger va in calando, Sanguinetti al top

DE CECCO 7 (2 ace, 1 b.s.) – Il piano tattico all’insegna del rischio tiene, sostanzialmente, per oltre due ore di gioco: il dato finale dei centrali dice 22 tentativi, 18 palloni a segno. Clamorosa l’apertura in bagher rovesciato per Ikhbayri che riapre il match. Piglio da capitano. MEIJS sv – Pochi passaggi in campo, ma finalmente l’abbiamo visto palleggiare.5 (foto att. 37% su 27 con 3 err. e 2 muri sub., 1 ace, 6 b.s.) – Prima metà di gara di alto livello, poi tenebre: i tre errori consecutivi nel terzo set sono i primi e anche gli ultimi della sua partita, ma gli costano tutta la fiducia in se stesso. IKHBAYRI 6 (att. 67% su 3, 1 b.s.) – Entra e martella, senza fronzoli. Quando De Cecco rovescia in bagher la palla della disperazione lui è lì pronto. Buoni segnali. RINALDI 5,5 (att.