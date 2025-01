Ilrestodelcarlino.it - L’arrivo della befana. Volando, in Vespa e pure dal mare. La festa più dolce

Lavien di notte, si dice. Madi giorno, considerate le ’apparizioni’ che l’hanno vista protagonista ieri a Ravenna. A partire dalla mattina, quando laè arrivata al bacino pescherecci di Marina di Ravenna in barca. A salutarla famiglie e bambini. L’evento ’Lavien dal’, una tradizione, è stato organizzato dall’ex titolare del bar Timone assieme alle associazioni del paese. Non è mancata la pesca di beneficenza al circolo velico ravennate. Nel primo pomeriggio poi le befane sono state tante nel centro storico di Ravenna, arrivate con vari mezzi di fortuna: chidall’alto, chi su due ruote. Quest’ultimo caso è quello delle ’Befane in’ in piazza del Popolo, grazie alClub Romagna. Un’altra vecchietta è arrivatasulla sua scopa, invece, in piazza San Francesco: una ’magia’ di corde e professionalità avvenuta grazie ai vigili del fuoco.