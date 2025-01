Ilrestodelcarlino.it - Jesina, continua la serie nera. In Prima la Castelfrettese padrona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel girone A di Promozioneladellaalla terza sconfitta di fila e che scende anche dal podio dove sale invece una Vigor Castelfidardo che sembra non sbagliare più niente dopo un avvio di torneo da brividi con tre sconfitte consecutive. La squadra di Malavenda, terza da sola, è la più diretta inseguitrice della coppia di testa Vismara-Fermignanese. Passo avanti anche per il Marina corsaro sul campo del S.Orso. Bel colpo del Sassoferrato Genga, il secondo consecutivo, che dopo la Pergolese centra un successo storico proprio contro la. Non va oltre il pari casalingo la Biagio Nazzaro, mentre è prezioso il punto preso dal Moie Vallesina in casa della capolista Fermignanese. Frana invece il Barbara Monserra, addirittura sul proprio campo, subendo quattro gol dalla Pergolese.