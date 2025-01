Inter-news.it - Jacobelli: «Inter, ora una reazione! Milan può tornare protagonista»

Dopo un giorno dall’eliminazione in Supercoppa Italiana dell’, Xavieranalizza il match contro il. Il giornalista, poi, avanza delle previsioni legate al campionato.FATTORE UMANO E RIPERCUSSIONI – Xavierè ospite di Sky Sport 24 per analizzare quanto visto indi Supercoppa Italiana. Il giornalista all’indomani dell’impresa rossonera e della disfatta nerazzurra dichiara: «Sergio Conceicao è un motivatore, altrimenti ilnon sarebbe riuscito nel giro di tre giorni a rimontare la Juventus, eliminandola dalla semifinale, e rimontare l’vincendo l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia. È il fattore umano che prevale sulle altre considerazioni. Ripercussione in campionato per l’? Dal punto di vista psicologico certamente il contraccolpo non è facile da assorbire».