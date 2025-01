Movieplayer.it - Hideo Kojima rivela i suoi film e le sue serie preferite del 2024

Leggi su Movieplayer.it

Il leggendario guru dei videogame hato cosa gli è piaciuto di più quest'anno sia al cinema che in sul piccolo schermoha svelato ipreferiti del. Il leggendario designer giapponese di videogiochi, ispirato sia dal cinema che dalla letteratura, è considerato uno dei primi grandi autori di videogame. Entrato in Konami nel 1986, ha creato Metal Gear (1987), che ha dato vita al genere stealth.ha anche prodotto Zone of the Enders e progettato giochi d'avventura dal gusto cinematografico come Snatcher (1988) e Policenauts (1994). Dopo aver fondatoProductions nel 2005 e aver lasciato Konami nel 2015, ha pubblicato indipendentemente Death Stranding nel 2019. Ora, un giorno dopo che i Golden Globes .