Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Omicidio nel West End, Martedi 7 Gennaio 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,nelEnd, una brillante commedia noir ambientata nella Londra degli anni '50. Protagonisti sono Sam Rockwell, nei panni di un ispettore di polizia disilluso, e Saoirse Ronan, la sua assistente entusiasta ma inesperta. I due sono chiamati a indagare sull'di un celebre regista teatrale avvenuto durante le prove di una nuova produzione nelEnd. Il film, caratterizzato da un perfetto equilibrio tra humor e mistero, intreccia una trama ricca di colpi di scena con un’atmosfera retrò irresistibile. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Cast Away, un dramma epico diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks in una delle sue performance più iconiche.