Esce di casa per andare a trovare la nonna e scompare nel nulla | disperato appello per ritrovare Rachele Zampedri

Leggi su Dayitalianews.com

C’è grande apprensione a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove dal 1° gennaio è scomparsa la 24enne, che era uscita dipera fare visita allache abita a Cannaregio, in provincia di Venezia. La famiglia, angosciata, ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri che hanno avviato le ricerche, ma per il momento senza alcun esito.La scomparsa diSecondo la ricostruzioneè uscita diverso le 15:30 del 1° gennaio perdallaa Cannaregio, che avrebbe dovuto raggiungere con i mezzi pubblici. Per lei non era una novità, dal momento che la ragazza abitualmente si muoveva con i mezzi pubblici per raggiungere Mestre, che lei frequentava piuttosto spesso. Né amici né parenti però hanno più avuto notizie di lei da quel momento.