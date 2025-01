Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio Natale e Pietro Speroni di Fenizio della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 28 marzo 2024Un ingegnere italiano e un’imprenditrice nigeriana, generati tramite Gemini, descrivono le loro vite, tra cambiamento climatico, innovazioni e guerre civili. Ma la doppia intervista pone domande anche sull’attendibilità dei valori espressi dalle AI. Buongiorno a tutti! Sono Leonardo, un ingegnere italiano che vive e lavora a Venezia. Sono qui con voi oggi per raccontarvi la mia storia e per offrirvi una prospettiva unica sulche ho avuto la fortuna di vivere. Undi sfide epocali, ma anche di grandi progressi e di speranza.Sono nato nel 2040, in un’Italia già profondamente segnata dai cambiamenti climatici.