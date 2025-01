Gamberorosso.it - "Con il nuovo Codice della Strada diminuiscono le vendita di vino, non i morti sulle strade". Renzi attacca Salvini

«Matteoè un bugiardo». Matteointerviene così nel dibattito sulfirmato dal leaderLega, che sta mettendo in agitazione ristoratori e produttori diper l’inevitabile calo dei consumi. «È diminuita ladiin modo clamoroso ma non sono diminuiti i(più o meno stabili)», sono le affermazioni del leader di Italia Viva.I dati parziali diIn particolare, le parole di Matterofanno riferimento ai dati diffusi da, secondo cui sarebbe scesi gli incidenti mortali: «Nei primi 15 giorni di vigorenuova normativa iper incidenti sono calati del 25%, dai 67 del 2023 ai 50 dello stesso periodo 2024», aveva annunciatonei giorni scorsi, aggiungendo che «le polemiche montate ad arte non sono servite: abbiamo salvato vite e questo è il compito di un ministro».