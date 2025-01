Ilrestodelcarlino.it - Clima, il report di Legambiente. Focus sul Po, tra siccità e piene. In aumento gli eventi estremi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FranchellaUn’Italia "sempre più scacco della crisitica", in conseguenza, anche, della situazione in cui versa il Paese, diviso "in due tra poca e troppa acqua". Non lascia ben sperare il2024 dell’Osservatorio Cittàdi(realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol), che mette in fila i numeri della crisitica al 31 dicembre scorso. Il bilancio è spietato: per il terzo anno consecutivo, sono stati oltre 300 gliche hanno colpito la Penisola. Per essere precisi, la conta arriva a 351, di cui 198 avvenuti in nord Italia, 61 al centro e 92 al sud. I numeri più allarmanti, tuttavia, li si ricava adottando il grandangolo e tornando al 2015: rispetto ad allora, infatti, il 2024 ha visto undeglipari al +485%. La maggior parte dei danni è dovuta all’acqua: infatti, dal 2023, si registra un +11,9% di allagamenti dovuti a piogge intense, un +23,9% di esondazioni fluviali e un +54,5% di danni daprolungata.