Auto elettriche batterie e Starlink | tutte le cose che Elon Musk vuole vendere all’Italia

Leggi su Open.online

Nell’incontro di Mar-a-Lago non si è parlato di, ma il governo non ha smentito di avere colloqui in corso conper portare in Italia la connessione internet satellitare dell’imprenditore amico di Donald Trump. Il contratto sarebbe pronto e approvato dai servizi segreti e dal ministero della Difesa, secondo quanto riporta Bloomberg. Avrebbe durata di cinque anni con un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro da parte dell’Italia, che sfrutterebbe così la connessione satellitare criptata per comunicazioni internet e telefoniche del governo. Una mossa con cui il nostro Paese investirebbe in un diretto concorrente di Iris2, l’alternativa asviluppata dall’Unione Europea. Ma Internet non è l’unico prodotto chenel nostro Paese.Un quarto dellevendute in Italia sono TeslaNello scorso anno, Tesla, la casa produttrice didell’imprenditore sudafricano ha venduto in Italia oltre 15 mila veicoli, divisi quasi equamente tra Model 3 e Model Y.