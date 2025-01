Ilrestodelcarlino.it - Alcuni suggerimenti per trasformare gli alberghi chiusi

Vi invio una mia riflessione sul degrado e le opportunità di recupero delle struttureere abbandonate. Nella nostra zona, le struttureere chiuse rappresentano un problema sempre più evidente. Non solo diventano rifugi per attività illecite e luoghi di degrado sociale, ma influiscono negativamente sull’immagine complessiva del territorio, segnando un passo indietro per la comunità e l’economia locale. È urgente agire. Dobbiamo trovare soluzioni pratiche e innovative per recuperare queste strutture, tenendo conto della loro evidente antieconomicità. Gli investimenti diretti, infatti, risultano insostenibili. Per questo propongo un approccio alternativo e sostenibile. La mia proposta: attivare un sistema di perequazione urbanistica. Questo permetterebbe di: 1. Creare una Zona Peepin un’altra area edificabile, dedicata all’edilizia convenzionata, per rispondere alla crescente domanda di appartamenti.