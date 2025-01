Dilei.it - Zendaya ai Golden Globe, l’anello che fa sognare le nozze con Tom Holland

Leggi su Dilei.it

È bastato il bagliore di un anello di diamanti taglio cushion per scatenare la curiosità dei tanti fan die Tom. Lei, da sola sul red carpet dei, ha infatti sfoggiato un prezioso brillocco che fa pensare a un imminente grande passo. Sarà davvero così? Di certo il vasto pubblico della coppia ha iniziato ain questo senso, sebbene nessuno dei due si sia sbottonato sulla faccenda. Gli indizi però ci sono tutti, dal gioiello alla solidità della relazione dei due attori che va avanti dal 2021, e chi siamo noi per infrangere i sogni di chi li vede già pronti per l’altare?di diamanti che faIl peso dell’esistenza disul red carpet, oltre per le mirabolanti prove sul grande schermo, è tutto nel sontuoso collier 48 carati di Bulgari con pendente in tormalina paraiba, incastonata nell’ovale che dà importanza al décolleté incorniciato dallo scollo a cuore dell’abito terracotta Luis Vuitton, sfoggiato per i