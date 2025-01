Ilgiorno.it - Vizzolo Predabissi, il medico di base sospeso si difende: “Io perito? Un’omonimia”

(Milano), 6 gennaio 2025 – Dopo la sospensione di Luca Nascimbene, ildi famiglia finito nel mirino dei Nas che ne stanno verificando requisiti e titoli di studio, da domani a, paese di cerniera tra Milano e Lodi, in via Verdi 9 verrà attivato un ambulatorio temporaneo, ad uso dei 1.750 pazienti senza. Vi si alterneranno i dottori Samuel Norsa e Federica Ciuffini. Così l’Asst Melegnano Martesana, competente sul territorio in materia di medici di, e l’amministrazione di, che ha messo a disposizione i locali, stanno cercando di tamponare il problema esploso e con la vicenda Nascimbene, il sedicente dottore, classe 1998, che aveva preso servizio comedi, a, il 2 gennaio, in sostituzione del dottor Ezio Mastropasqua, andato in pensione il 31 dicembre.