Vannacci: "Ho registrato il mio marchio ma non divorzio dalla Lega"

AREZZO – “Forse quando uno registra undivorziamoglie? Houn, ‘Il mondo al contrario’, perche’ e’ il mio, e’ il titolo del libro e quindi voglio essere sicuro che venga utilizzato secondo i principi che io sposo”. Lo ha detto il generale Roberto, parlamentare europeo della, prima di incontrare ad Arezzo Sandro Mugnai, l’uomo che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino che con una ruspa gli voleva demolire la casa.“Penso che la signora Sala era sicuramente al corrente dei rischi ad andare a operare in Paesi come l’Iran. Secondariamente mi auguro che la nostra diplomazia riporti a casa la nostra concittadina”, invece “sono un po’ rammaricato delle parole che Cecilia Sala diceva nei confronti dei nostri maro’, quando si trovavano nella sua stessa condizione e lei auspicava che rimanessero in India e fossero giudicati dagli indiani”.