Thesocialpost.it - Schianto tremendo tra auto e camion cisterna: è tragedia. Cosa è successo

Leggi su Thesocialpost.it

Lunedì 6 gennaio, sulla Provinciale 236 che attraversa la Fascia d’Oro tra Castenedolo e Montichiari, si è consumata unastradale. Intorno alle 11.30, un violento impatto tra une un’ha causato la morte di una donna di circa 40 anni e il ferimento di un bambino di 12 anni.Sul posto sono intervenute duemedicalizzate, le ambulanze della Croce Rossa di Calvisano e del Soccorso Pubblico di Calcinato, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il bambino, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale.Per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere e una pattuglia della Polizia Stradale, che ha provveduto ai rilievi e alla regolazione del traffico. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, mentre i disagi alla viabilità sono stati contenuti grazie al tempestivo intervento dellerità.