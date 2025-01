Oasport.it - Quando il sorteggio degli Australian Open 2025? Data, programma, orario, tv

Tutta l’Italia tennistica ha ancora in mente l’immagine, rilanciata sia in diretta che, poi, in qualsiasi tg e notiziario di ogni genere: Jannik Sinner che, vincitore della finale2024, si stende sulla Rod Laver Arena. Qualche secondo, poi la gioia del primo Slam in carriera.Ora il classe 2001 di Sesto Pusteria ritorna a Melbourne da numero 1 del mondo, che detiene ininterrottamente dalla settimana immediatamente successiva al Roland Garros. E ugualmente da numero 1 entrerà Aryna Sabalenka, la bielorussa che dal 2022 ha dalle parti di Melbourne Park un’imbattibilità che rimane da capire se e come potrà durare. L’Italia ha direttamente al via nove uomini e tre donne, salvo quel che poi potrà uscire dai due tabelloni di qualificazione.Ildel tabellone principalesarà effettuatoin Italia sarà la notte di giovedì 9 gennaio alle ore 4:30.