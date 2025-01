Ilfattoquotidiano.it - Macron: “Ucraini siano realistici su questioni territoriali”. Blinken: “Kursk importante per le trattative”. E la Russia continua ad avanzare

Quella nelè un’offensiva “” nel quadro di eventuali negoziati di pace “nel corso dell’anno”. Le parole del segretario di Stato americano uscente, Antony, possono apparire come un segreto di Pulcinella, ma ufficializzano quella che sembra essere al momento l’unica strategia sul tavolo di Volodymyr Zelensky: tenere duro nella regione delper usarla come merce di scambio a un possibile tavolo di pace con la. C’è però un problema di fondo: Moscaadnel Donbass e non ha alcuna intenzione di intavolareprima di aver ripreso anche la totalità della sua regione invasa dalle truppe di Kiev. La notizia circolò anche sui media della Federazione a novembre: “Putin non tratterà mai senza il”. E di questo sembra essere cosciente anche il presidente francese Emmanuel, secondo cui glidovrebbero “avviare discussioni realistiche sulle”.