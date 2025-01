Inter-news.it - Lautaro Martinez, 7 anni dopo il ‘sì’ all’Inter: il Capitano insegue il gol senza ossessioni

Leggi su Inter-news.it

, ildell’Inter, si prepara ad affrontare il derby contro il Milan in una finale di Supercoppa Italiana che promette scintille. Parole sincere dell’attaccante nerazzurro in conferenza stampa riguardo il suo momento. MOMENTO DIFFICILE –un 2024 da sogno, in cui ha aggiunto alla sua bacheca personale lo scudetto, la classifica marcatori e persino la Coppa America,punta a inaugurare il 2025 con un ulteriore trofeo. Eppure, ciò che spicca dalle sue dichiarazioni alla vigilia della partita non è l’ossessione per il gol, ma la consapevolezza che l’importante è vincere, indipendentemente da chi segni.ha ammesso di attraversare un momento complicato sottoporta, con solo sette gol all’attivo in questa stagione. «Questo è il peggior periodo che abbia mai vissuto dal punto di vista realizzativo», ha dichiarato.