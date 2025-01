Ilgiorno.it - L’affondo di Daniela Santanché: “A Milano c’è un’emergenza sicurezza, è sotto gli occhi di tutti”

, 6 gennaio 2025 – "Capisco che c'è una parte politica che a sentire parlare diha l'orticaria ma credo che oggi bisogna definire che c'è un'emergenza a, ed èglidi". Questodella ministra del Turismo ed esponente di Fratelli d'ItaliaSantanchè, a margine della visita di una delegazione del partito in Questura aper portare la solidarietà alle forze dell'ordine dopo i fatti di Capodanno in piazza Duomo. La delegazione, formata da consiglieri comunali, eurodeputati e parlamentari, è stata ricevuta dal questore Bruno Megale. "Ci sembra un atto dovuto portare la nostra solidarietà alle donne e uomini delle forze dell'ordine e ci stupisce questo silenzio assordante che c'è - ha proseguito - . La parte giusta è questa, cioè stare con chii giorni lavora, per difendere noi e i turisti.